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Названы сроки решения CAS об отстранении сборной России по футболу

CAS вынесет решение об участии российских клубов и сборных в турнирах ФИФА в конце недели

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) назвал сроки рассмотрения апелляции Российского футбольного союза (РФС) о приостановке решения Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении участия российских клубов и сборных в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.

CAS заявил, что решение будет вынесено в конце текущей недели. Российской стороне было отказано в ускоренной процедуре рассмотрения апелляции, поэтому дело будет рассмотрено в обычном порядке.

Ранее 15 марта CAS оставил в силе решение об отстранении российских команд и сборных от международных соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Отмечается, что решение является промежуточным.

Из-за санкций УЕФА и ФИФА сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Команда должна была участвовать в стыковых матчах за выход на мундиаль, однако сборные Польши, Чехии и Швеции выразили нежелание играть с российскими футболистами.

Анастасия Борисова
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