Лукашенко созвал силовиков на мужской разговор и предупредил о военной агрессии

Лукашенко предупредил силовиков о возможной военной агрессии против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал руководителей органов государственной безопасности на встречу. Политик предупредил силовиков, что последний шаг «гибридной войны» против Белоруссии — это военная агрессия. Слова Лукашенко передает БЕЛТА.

«Я пригласил вас в этот зал для серьезного мужского разговора», — заявил президент в начале встречи, подчеркнув, что против Белоруссии ведется «гибридная война». Среди используемых методов воздействия он упомянул акции по устрашению населения, инспирирование госпереворота, попытки разрушить экономику, а также организацию террористических актов и информационной войны.

«Конечная точка этой гибридной войны, конечно же, военная агрессия», — подытожил политик, отметив, что в 2021 году силовики уже раскрыли 11 попыток совершения терактов, а также пресекли деятельность сети ячеек «Рабочы рух». По мнению белорусского президента, все эти действия курировались спецслужбами США и западных соседей республики.

Лукашенко не в первый раз предупреждает государственный аппарат Белоруссии о возможной войне. Во время протестов в августе 2020 года, когда люди выходили на улицы, выражая несогласие с решением ЦИК о победе Лукашенко на выборах, политик заявлял о сосредоточении частей НАТО на западной границе. Назначая нового губернатора Витебской области в 2021 году, президент назвал своей задачей уберечь Белоруссию от войны.

27 февраля, через три дня после начала российской спецоперации на Укрине, Лукашенко оценил происходящие события как «цветочки». Если ситуация не изменится, «вырастут ягодки», заверил белорусский лидер.