Португалец покинул пост руководителя российских футбольных судей

Португальский арбитр Перейра покинул пост руководителя департамента судейства РФС

Португальский арбитр Витор Мелу Перейра покинул пост руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается на сайте организации.

Контракт специалиста с РФС прекращен по взаимному соглашению сторон. Председатель судейского комитета союза Ашот Хачатурянц поблагодарил португальца за проделанную работу. Исполняющим обязанности назначен заместитель руководителя департамента по вопросам реформы судейства Павел Каманцев.

Перейра — инструктор Международной федерации футбола (ФИФА). О его назначении в РФС стало известно 23 сентября 2021 года.

64-летний Перейра обслуживал матчи чемпионатов мира 1998-го и 2002 годов. На клубном уровне он работал на финале Кубка УЕФА в 2002 году, а также на полуфиналах Лиги чемпионов в 1999-м и 2000 годах.