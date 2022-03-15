Португалец покинул пост руководителя российских футбольных судей
Португальский арбитр Витор Мелу Перейра покинул пост руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается на сайте организации.
Контракт специалиста с РФС прекращен по взаимному соглашению сторон. Председатель судейского комитета союза Ашот Хачатурянц поблагодарил португальца за проделанную работу. Исполняющим обязанности назначен заместитель руководителя департамента по вопросам реформы судейства Павел Каманцев.
Перейра — инструктор Международной федерации футбола (ФИФА). О его назначении в РФС стало известно 23 сентября 2021 года.
64-летний Перейра обслуживал матчи чемпионатов мира 1998-го и 2002 годов. На клубном уровне он работал на финале Кубка УЕФА в 2002 году, а также на полуфиналах Лиги чемпионов в 1999-м и 2000 годах.