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Спорт

Португалец покинул пост руководителя российских футбольных судей

Португальский арбитр Перейра покинул пост руководителя департамента судейства РФС
Витор Перейра

Витор Перейра. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Португальский арбитр Витор Мелу Перейра покинул пост руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается на сайте организации.

Контракт специалиста с РФС прекращен по взаимному соглашению сторон. Председатель судейского комитета союза Ашот Хачатурянц поблагодарил португальца за проделанную работу. Исполняющим обязанности назначен заместитель руководителя департамента по вопросам реформы судейства Павел Каманцев.

Перейра — инструктор Международной федерации футбола (ФИФА). О его назначении в РФС стало известно 23 сентября 2021 года.

64-летний Перейра обслуживал матчи чемпионатов мира 1998-го и 2002 годов. На клубном уровне он работал на финале Кубка УЕФА в 2002 году, а также на полуфиналах Лиги чемпионов в 1999-м и 2000 годах.

Анастасия Борисова
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