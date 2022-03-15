Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Аякс
Сегодня
23:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

РФС прокомментировал решение CAS об отстранении клубов от соревнований

РФС: отстранение российских команд от турниров УЕФА относится к обеспечительным мерам
Александр Дюков

Александр Дюков. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Руководство Российского футбольного союза (РФС) прокомментировало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе отстранение российских клубов и сборных от международных соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В РФС обратили внимание на то, что решение касается только турниров под эгидой УЕФА и относится к обеспечительным мерам. В организации подчеркнули, что рассмотрение дела продолжится в соответствии с определяемым судом порядком.

CAS озвучил свой вердикт в отношении российских команд и сборных ранее, 15 марта. Отмечается, что решение является промежуточным.

Из-за санкций УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Команда должна была участвовать в стыковых матчах за выход на турнир, однако сборные Польши, Чехии и Швеции выразили нежелание встречаться с российскими футболистами.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
ЕС ввел санкции против Абрамовича и других российских олигархов
Хорватия опровергла слова генсека НАТО о невооруженном беспилотнике
Активная материя поможет в создании мягких роботов
Экономист назвал условия для возвращения западных компаний в Россию
Власти Белоруссии сообщили о восстановлении электроснабжения ЧАЭС
Россияне предложили заменить иностранный шампунь хозяйственным мылом
Атак хакеров на смартфоны стало больше
В офисе Зеленского заявили об умеренном оптимизме из-за переговоров с Россией
Бывшую сотрудницу полиции осудили за поджог авто соседей в Новосибирске
«Яндекс» решил продать «Новости» и «Дзен»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.