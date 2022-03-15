РФС прокомментировал решение CAS об отстранении клубов от соревнований
Руководство Российского футбольного союза (РФС) прокомментировало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе отстранение российских клубов и сборных от международных соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает «Чемпионат.com».
В РФС обратили внимание на то, что решение касается только турниров под эгидой УЕФА и относится к обеспечительным мерам. В организации подчеркнули, что рассмотрение дела продолжится в соответствии с определяемым судом порядком.
CAS озвучил свой вердикт в отношении российских команд и сборных ранее, 15 марта. Отмечается, что решение является промежуточным.
Из-за санкций УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Команда должна была участвовать в стыковых матчах за выход на турнир, однако сборные Польши, Чехии и Швеции выразили нежелание встречаться с российскими футболистами.