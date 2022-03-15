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Тарасова оценила отставку норвежского чиновника из-за отстранения россиян

Тарасова назвала поступком уход члена НОК Норвегии Ваттердала из-за отстранения россиян

Фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила отставку заместителя председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинда Ваттердала из-за несогласия с решением отстранить россиян и белорусов от международных турниров. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Специалист назвала настоящим поступком решение члена НОК и поблагодарила его за поддержку. «Норвежец понимает, насколько много мы сделали: в том числе в фигурном катании. К сожалению, он такой один», — подчеркнула она.

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Ваттердал объявил об уходе с своего поста 14 марта. Он подчеркнул, что санкции против России противоречат его ценностям и представлению о том, что спорт не должен быть связан с политикой.

2 марта Норвегия заявила, что поддерживает дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, однако призывает допустить к турнирам юниоров и детей. По их мнению, массовый спорт должен развиваться в России.

28 февраля Международный олимпийский комитет выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. После этого большинство спортивных федераций мира отказалось допускать россиян и белорусов до турниров.

Андрей Стрельцов
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