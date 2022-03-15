Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР сообщили об отсутствии интереса правозащитников к удару ракеты по Донецку

Уполномоченная по правам человека в ДНР удивилась отсутствию реакции на удар по Донецку
Дарья Морозова

Дарья Морозова. Кадр: Уполномоченный по правам человека / YouTube

В Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что ракетный удар по Донецку прошел незамеченным для международных организаций. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщает ТАСС.

«Мной направлены соответствующие письма в международные организации, потому что мы крайне неприятно удивлены тем, что после восьми лет сотрудничества с нами они не отреагировали на вчерашнюю ситуацию», — посетовала Морозова. Правозащитник добавила, что международные организации позиционируют себя как нейтральные наблюдатели, однако отсутствие их интереса к взрыву «Точки-У» в центре Донецка настораживает ДНР.

В результате падения обломков ракеты в Донецке 14 марта погибло более 20 человек, многие получили ранения. Снаряд, вероятно, содержал в себе кассетные боеприпасы, использование которых приводит к большому количеству жертв.

Материалы по теме:
«Мечтаю маму обнять и увидеть наш дом» Как живут семьи, разделенные боевыми действиями в Донбассе на «своих» и «чужих»
«Мечтаю маму обнять и увидеть наш дом»Как живут семьи, разделенные боевыми действиями в Донбассе на «своих» и «чужих»
6 марта
«Больше недели им не продержаться» Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается у них на глазах
«Больше недели им не продержаться»Жители Мариуполя — о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается у них на глазах
8 марта

По мнению ополченца ДНР Александра Жучковского, ВСУ атакуют мирные кварталы, так как у Украины не осталось других вариантов, кроме терроризма.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский 15 марта сменил командующего Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе. Новым военачальником украинцев назначен генерал-майор Эдуард Москалев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Россия ввела санкции против Байдена
РФС прокомментировал решение CAS об отстранении клубов от соревнований
На нефтегазового гиганта подали в суд
Путин заявил об отсутствии настроя на «поиск взаимоприемлемых развязок» у Киева
Израиль отменил безвизовый режим с Украиной на фоне кризиса
Армения заявила о готовности установить дипломатические отношения с Турцией
Россия определит перечень конвенций для денонсации после выхода из Совета Европы
Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов в Турцию в марте
Россия запросила в ООН голосование по резолюции по Украине
Американский фармацевтический гигант остановил экспорт ряда лекарств в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.