В ДНР сообщили об отсутствии интереса правозащитников к удару ракеты по Донецку

Уполномоченная по правам человека в ДНР удивилась отсутствию реакции на удар по Донецку

В Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что ракетный удар по Донецку прошел незамеченным для международных организаций. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщает ТАСС.

«Мной направлены соответствующие письма в международные организации, потому что мы крайне неприятно удивлены тем, что после восьми лет сотрудничества с нами они не отреагировали на вчерашнюю ситуацию», — посетовала Морозова. Правозащитник добавила, что международные организации позиционируют себя как нейтральные наблюдатели, однако отсутствие их интереса к взрыву «Точки-У» в центре Донецка настораживает ДНР.

В результате падения обломков ракеты в Донецке 14 марта погибло более 20 человек, многие получили ранения. Снаряд, вероятно, содержал в себе кассетные боеприпасы, использование которых приводит к большому количеству жертв.

По мнению ополченца ДНР Александра Жучковского, ВСУ атакуют мирные кварталы, так как у Украины не осталось других вариантов, кроме терроризма.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский 15 марта сменил командующего Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе. Новым военачальником украинцев назначен генерал-майор Эдуард Москалев.