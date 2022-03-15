Великобритания отменила коронавирусные ограничения для туристов

Власти Великобритании с 18 марта отменят все ковидные ограничения на въезд для туристов

Власти Великобритании приняли решение отменить все действующие коронавирусные ограничения на въезд в страну для иностранных туристов, в том числе россиян, с 18 марта. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра транспорта королевства Гранта Шаппса.

Согласно новым правилам, с 4:00 пятницы, 18 марта, непривитые путешественники больше не должны сдавать ПЦР-тест перед вылетом и на второй день по прибытии. Кроме того, отменяется и обязательная форма поиска пассажиров (PFL), которая требовалась для пересечения границы. Из ковидных ограничений в стране продолжают действовать требования о ношении защитных масок на транспорте и в помещениях, в том числе в аэропортах.

В АТОР рассказали, что добраться до Великобритании в настоящее время можно с пересадками, поскольку воздушное пространство королевства закрыто для отечественных лайнеров. Авиабилет из Москвы с пересадкой в Ташкенте обойдется туристам от 58 тысяч рублей, со стыковкой в Стамбуле — от 70 тысяч, в Дубае — от 180 тысяч и в Дохе — от 189 тысяч рублей.

С 28 февраля европейские страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов на фоне спецоперации на Украине. В качестве ответной меры российские власти ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран.