В Крыму заявили о вечной войне США с Россией

Глава Крыма Аксенов заявил о намерении США воевать с Россией до последнего украинца

Глава республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что США станут воевать с Россией до последнего. Его слова приводит РИА Новости.

Аксенов заявил о намерении США вести вечную войну с Россией. По его мнению, она будет длиться, пока существуют Штаты.

«Пока Америка будет, она будет воевать с Россией до последнего украинца. Без вариантов, все они будут брошены под танк», — заявил он.

Кроме того, глава республики заявил, что готов участвовать в суде над украинской властью. Он полагает, что пока Запад будет продвигать свои интересы в отношении Украины, а власть в Киеве будет принадлежать «прозападным кликам», они продолжат ставить России палки в колеса и дестабилизировать ситуацию.

Ранее Аксенов анонсировал возможный арест имущества некоторых украинских бизнесменов. Кроме того, ряд крупных торговых объектов могут быть арестованы и изъяты в пользу России.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).