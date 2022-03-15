Орбан пообещал избежать втягивания Венгрии в конфликт на Украине

Премьер Венгрии Орбан: Будапешт не допустит втягивания в конфликт на Украине

Правительство Венгрии намерено сделать все, чтобы избежать втягивания своей страны в конфликт на Украине, заявил премьер-министр Виктор Орбан, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал М1.

По словам политика, кабинет министров не позволит «левым подтолкнуть Венгрию к войне». Он напомнил о призывах оппозиционных партий начать поставки вооружения украинской армии и пообещал не допустить такого развития событий. Правительство считает, что Венгрия не должна отдавать оружие Киеву, так как это угрожает безопасности страны. Также в Будапеште выразили надежду, что ситуация на Украине разрешится мирным путем.

Ранее Орбан объяснил отказ тем, что армии страны необходимо все имеющееся у нее вооружение, чтобы иметь возможность защищать границы своего государства. Политик подчеркнул, что в текущей ситуации нужно воздерживаться от принятия поспешных решений. Он призвал остерегаться «любых безрассудных требований и инициатив, которые могут показаться популярными, но последствия которых не оценены».