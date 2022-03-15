Российские легкоатлеты потребовали поставить World Athletics ультиматум

Российские легкоатлеты попросили ВФЛА поставить World Athletics ультиматум

Российские легкоатлеты обратились во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) c требованием поставить ультиматум World Athletics. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Легкоатлеты направили в ВФЛА письмо, подпись под которым оставили 44 из 55 спортсменов. В нем руководство федерации попросило обратиться к президенту World Athletics Себастьяну Коэ с требованием обеспечить гарантии допуска россиян с нейтральным статусом к выступлениям в рамках летнего международного сезона. Глава ВФЛА, как отмечается в письме, должен указать, что при отказе выполнить требование, организация приостановит процесс восстановления и обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS).

1 марта World Athletics ввела санкции против российских и белорусских легкоатлетов, отстранив их от участия в международных стартах. Таким образом, отечественные спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира 2022 года в США в июле, чемпионате мира в помещении в Белграде и первенстве мира по спортивной ходьбе.

Деятельность ВФЛА была приостановлена в 2015 году из-за систематических нарушений антидопинговых правил. Ограничения не позволяют российским атлетам выступать на международных соревнованиях без оформления нейтрального статуса.