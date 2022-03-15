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Представитель НОК Норвегии прокомментировал свой уход из комитета из-за россиян

Ойвинд Ваттердал посчитал свой уход из НОК Норвегии из-за отстранения россиян оправданным

Фото: Globallookpress.com

Покинувший Национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии Ойвинд Ваттердал прокомментировал решение уйти из организации. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ваттердал признался, что считает свой поступок оправданным, так как получил много хороших откликов. Он открыто выступил против отстранения любых спортсменов. По его мнению, в случае с отстранением российских и белорусских спортсменов члены НОК Норвегии повели себя как политики.

Ранее российская лыжница и олимпийская чемпионка Вероника Степанова поддержала Ваттердала. Она назвала его решение покинуть НОК Норвегии сильным шагом. Норвежец объявил об уходе со своего поста 14 марта.

2 марта Норвегия поддержала дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, но призывала допустить к турнирам юниоров и детей. По их мнению, массовый спорт в России не должен прекращать развиваться.

Николай Костюков
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