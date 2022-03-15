На Украине отменили запрет женского труда на тяжелых и опасных работах

Верховная Рада изменила трудовое законодательство Украины в условиях военного положения

Верховная Рада изменила трудовое законодательство Украины в условиях военного положения, в том числе был отменен запрет на использование женского труда на тяжелых работах. Об этом сообщается на сайте партии «Слуга народа».

«Отменены ограничения на применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда, подземных работах», — говорится в заявлении.

Также Рада отменила большую часть ограничений на ночную и сверхурочную работу, а также привлечение к трудовой деятельности в выходные и праздники, направления в командировки.

Изменения предполагают нормальную продолжительность рабочего времени не более 60 часов в неделю, работодателю дано право самостоятельно определять время начала и окончания рабочего дня. За нововведения проголосовала большая часть депутатов украинского парламента.

15 марта стало известно, что Верховная Рада продлила военное положение на Украине на 30 суток. Действие режима сохранится до 26 марта. Ранее соответствующий законопроект в парламент внес президент страны Владимир Зеленский.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. В ответ на это Зеленский заявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

25 февраля на Украине была объявлена всеобщая мобилизация. Глава государства поручил провести ее за 90 дней.