Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Европейская страна признала невозможным запрет въезда Абрамовичу

Лиссабон признал невозможным запретить въезд Абрамовичу из-за португальского гражданства
Роман Абрамович

Роман Абрамович. Фото: Martin Meissner / AP

Португалия намерена следовать всем санкциям в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича, принятым на уровне Европейского союза, однако не сможет запретить ему въезд в страну, признал министр иностранных дел Аугушту Сантуш Силва, пишет Reuters.

Причина, как пояснил представитель Лиссабона, заключается в том, что у Абрамовича есть португальское гражданство: предприниматель получил его как потомок евреев-сефардов. В январе власти страны начали расследование выдачи Абрамовичу паспорта, сославшись на получение сведений о возможных нарушениях.

В марте полиция Португалии задержала лидера местной еврейской общины в городе Порту Дэниела Литвака: раввина подозревают в выдаче документа, который позволил Абрамовичу стать гражданином Португалии. Еврейская община отрицает какие-либо нарушения и заявляет, что стала жертвой клеветы.

15 марта Абрамович попал под ограничения Европейского союза, принятые в рамках четвертого пакета санкций, последовавших за началом операции на Украине 24 февраля. Кроме Абрамовича в списке значатся еще 14 физических лиц, включая главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина и гендиректора Первого канала Константина Эрнста.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Стал известен мирный план России и Украины из 15 пунктов
Журналист рассказал о компромате на королеву в мемуарах принца Гарри
Монеточка пожаловалась фанатам на финансовые проблемы
Раскрыты новые характеристики двойной звездной системы Гамма Цефея
СКР возбудит дело из-за уголовного преследования Рогозина на Украине
Польша срочно закупит ударные беспилотники у США
В Таиланде придумали способ вернуть туристов в страну
Европейская страна признала невозможным запрет въезда Абрамовичу
В Молдавии рассказали о срыве договоренностей вокруг долга перед «Газпромом»
Кремль прокомментировал данные о мирном плане России и Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.