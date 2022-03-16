Европейская страна признала невозможным запрет въезда Абрамовичу

Лиссабон признал невозможным запретить въезд Абрамовичу из-за португальского гражданства

Португалия намерена следовать всем санкциям в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича, принятым на уровне Европейского союза, однако не сможет запретить ему въезд в страну, признал министр иностранных дел Аугушту Сантуш Силва, пишет Reuters.

Причина, как пояснил представитель Лиссабона, заключается в том, что у Абрамовича есть португальское гражданство: предприниматель получил его как потомок евреев-сефардов. В январе власти страны начали расследование выдачи Абрамовичу паспорта, сославшись на получение сведений о возможных нарушениях.

В марте полиция Португалии задержала лидера местной еврейской общины в городе Порту Дэниела Литвака: раввина подозревают в выдаче документа, который позволил Абрамовичу стать гражданином Португалии. Еврейская община отрицает какие-либо нарушения и заявляет, что стала жертвой клеветы.

15 марта Абрамович попал под ограничения Европейского союза, принятые в рамках четвертого пакета санкций, последовавших за началом операции на Украине 24 февраля. Кроме Абрамовича в списке значатся еще 14 физических лиц, включая главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина и гендиректора Первого канала Константина Эрнста.

