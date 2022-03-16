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Волков объяснил отказ от предложения UFC заранее прибыть в Лондон ради турнира

Боец Александр Волков отказался от предложения UFC прибыть в Лондон заранее из-за болезни
Александр Волков

Александр Волков. Фото: Wikipedia

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков объяснил отказ от предложения руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заранее прибыть в Лондон, где состоится турнир с его участием. Тяжеловес пообщался с журналистами на пресс-конференции перед UFC Fight Night 204.

33-летний россиянин поблагодарил UFC за предложение. Он отметил, что переболел коронавирусом и нуждался в полноценном тренировочном лагере перед турниром, который намечен на 19 марта. «Они хотели привезти меня за три недели до боя, а мне нужны были тренировки с моими спарринг-партнерами. Я был уверен, что проблем с поездкой в Лондон не возникнет», — добавил тяжеловес.

Волков прибыл в Лондон 13 марта. В UFC выражали опасение, что поединок россиянина в Великобритании может сорваться по политическим причинам. Глава организации Дэйна Уайт допускал перенос боя Волкова на другую дату.

Российскому бойцу предстоит схватка с британцем Томом Аспиналлом. В предыдущем поединке в октябре 2021-го Волков одержал победу над Марчином Тыбурой. Всего на его счету 34 победы при девяти поражениях.

Николай Костюков
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