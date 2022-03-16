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Apple остановила разработку своего первого автомобиля

Инсайдер заявил, что Apple не выпустит свой автомобиль раньше 2025 года

Фото: Shutterstock

Apple распустила команду, которая занималась разработкой первого автомобиля компании. Об этом в своем Twitter заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

По информации аналитика, Apple распустила команду, ответственную за проектирование первого автомобиля в линейке компании, а также остановила его разработку. Ко полагает, что топ-менеджеры корпорации недовольны прогрессом и собираются собрать новых специалистов.

Специалист считает, что сроки выпуска авто снова сдвинулись. Согласно данным Мин-Чи Ко, Apple анонсирует свой первый беспилотный электрокар не раньше 2025 года, однако для этого нужно реорганизовать разработку в течение ближайших трех-шести месяцев. В случае успеха компания может рассчитывать, что производство автомобиля стартует в ближайшие три года.

Ко не сообщил подробностей и информации о том, когда Apple распустила команду специалистов и на каком этапе находился процесс разработки. В конце декабря появились сообщения, что из проекта Apple ушли трое ведущих инженеров.

В середине февраля в сети обнаружили патент Apple на разработку процессора для автомобиля, необходимого для быстрого принятий решений во время движения. Чип должен иметь функцию самообучения, то есть машина постоянно будет улучшать качество беспилотного управления.

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Андрей Ставицкий
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