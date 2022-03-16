Генерал ФСБ в запасе объяснил важность контроля над украинскими электростанциями

Генерал-майор ФСБ в запасе Михайлов назвал необходимой охрану украинских электростанций

Украинские электростанции и другие стратегические объекты необходимо охранять именно силами Росгвардии, а не гражданского населения, чтобы избежать аварий, которые могут повлечь за собой отключение тепла и и света у населения, заявил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил важность усиленного контроля таких объектов во время спецоперации.

Росгвардия взяла под охрану Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), которую украинские военнослужащие сдали без боя.

«Стратегические объекты, такие, как платины, гидро- и другие электростанции, вокзалы, аэродромы необходимо охранять, ведь авария на них может привести к непредсказуемым последствиям. Важно, чтобы ГЭС работала, чтобы у людей были свет и тепло. Это очевидная вещь, которая абсолютно вписывается в функции Росгвардии», — сказал Михайлов.

Михайлов напомнил, что стратегические объекты всегда находятся под охраной, даже в мирное время. А на фоне спецоперации нужен особый контроль.

«Гражданские структуры в такие периоды не способны обеспечить объектам должного уровня защиты. А все объекты стратегического значения, связанные с энергетикой, нефте- и газопроводами, промышленностью очень важны», — заключил военный эксперт.

Ранее 16 марта помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Киев на переговорах предлагает для Украины статус страны, демилитаризованной по образцу Швеции или Австрии.