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Аналитики раскрыли возможные сроки выхода GTA

Финансовые аналитики заявили, что Take-Two должна выпустить GTA VI в 2024-2025 годах

Скриншот: GTA V

Аналитики связали прогнозируемую прибыль компании Take-Two с релизом новой версии Grand Theft Auto (GTA). Об этом сообщает Axios.

Специалисты проанализировали документы, поданные Take-Two в Комиссию по ценным бумагам США. На основе раскрытого отчета аналитики заявили, что издатель GTA должен выпустить новую игру серии не позднее 2025 года. С этим может быть связана повышенная выручка корпорации.

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По окончании финансового года, который закончится 31 марта 2023 года, компания ожидает выручку в размере 3,9 миллиарда долларов. По итогам года, который завершится 31 марта 2024 года, выручка должна составить 5,2 миллиарда долларов, на 2025-й — 5,5 миллиарда долларов.

В этой связи эксперты считают, что GTA VI может появиться в 2024 или 2025 годах. Дуг Кройтц (Doug Creutz) из компании Cowen заметил, что еще больше убедился в прогнозе, согласно которому новый тайтл появится в 2024 году. Эндрю Уерквитц (Andrew Uerkwitz) из Jefferies сообщил, что ожидает выхода GTA VI в 2025 году.

В начале февраля Rockstar подтвердила, что работает над новой частью Grand Theft Auto. При этом в компании не стали раскрывать конкретных сроков релиза игры.

В мае 2020 года аналитик инвестиционной компании Stephens Джефф Коэн (Jeff Cohen) заявил, что новая часть GTA должна появиться в 2024 году. Это может быть связано с повышенными расходами Take-Two на маркетинг.

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Андрей Ставицкий
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