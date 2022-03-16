Назван вред светового излучения для здоровья сердца

Американские ученые доказали вред светового излучения во сне для здоровья сердца

Американские ученые из Школы медицины Файнберга Северо-Западного университета в Чикаго назвали вред для здоровья сердца, который наносит световое излучение, исходящее от неплотно закрытых окон, телевизоров, гаджетов или прикроватных светильников. Выводы научной работы опубликованы в журнале PNAS.

Согласно результатам исследования, даже небольшое воздействие внешнего освещения во время сна ночью вредит сердечно-сосудистой системе, а также увеличивает резистентность к инсулину на утро, что приводит к развитию диабета и нарушению метаболизма. Для этого специалисты проанализировали данные участников, которые спали в комнате с освещением 100 люкс (умеренный свет) и с 3 люкс (тусклый свет) в течение одной ночи.

Более ранние работы специалистов уже показывали, что воздействие света увеличивает частоту сердечных сокращений из-за активации симпатической нервной системы, которая заставляет работать сердце на полную мощность и повышает концентрацию внимания. Новое исследование доказало, что такие же процессы происходят и во время сна, если человек подвергается световому воздействию.

В феврале 2022 года врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов и невролог-сомнолог Елена Царева рассказали о лучшем времени отхода ко сну. Оказалось, что четко следовать рекомендациям засыпать до полуночи или до десяти часов вечера не обязательно. Важно лишь «обмануть» свой мозг, постепенно приглушая свет в помещении, имитируя естественный закат.