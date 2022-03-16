Кремль прокомментировал возможность контактов с американской стороной

Песков заявил, что введение санкций против Байдена не означает отказа России от контактов

Россия, объявляя санкции против президента США Джо Байдена, не отказывается от контактов с американской стороной. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, при необходимости эти контакты могут возобновиться.

Ранее Кремль подтвердил, что тема санкций фигурирует на переговорах России и Украины, однако власти считают пока невозможным раскрывать подробности. «Я оставляю [обращение] без комментариев», — ответил Песков на вопрос о том, будет ли Москва увязывать подписание итогового документа с Киевом со снятием западных санкций.

15 марта министерство иностранных дел РФ опубликовало «стоп-лист» американских граждан, против которых вводятся санкции. В перечень внесли президента страны Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, директора ЦРУ Уильяма Бернса, помощника президента по нацбезопасности Джейкоба Салливана и главу Пентагона Ллойда Остина. Помимо этого, в список попали Хилари Клинтон, Хантер Байден и директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр.

