Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль прокомментировал возможность контактов с американской стороной

Песков заявил, что введение санкций против Байдена не означает отказа России от контактов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия, объявляя санкции против президента США Джо Байдена, не отказывается от контактов с американской стороной. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, при необходимости эти контакты могут возобновиться.

Ранее Кремль подтвердил, что тема санкций фигурирует на переговорах России и Украины, однако власти считают пока невозможным раскрывать подробности. «Я оставляю [обращение] без комментариев», — ответил Песков на вопрос о том, будет ли Москва увязывать подписание итогового документа с Киевом со снятием западных санкций.

15 марта министерство иностранных дел РФ опубликовало «стоп-лист» американских граждан, против которых вводятся санкции. В перечень внесли президента страны Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, директора ЦРУ Уильяма Бернса, помощника президента по нацбезопасности Джейкоба Салливана и главу Пентагона Ллойда Остина. Помимо этого, в список попали Хилари Клинтон, Хантер Байден и директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Кремль оценил вариант Киева по нейтральному статусу Украины
Глава UFC назвал сроки возвращения Макгрегора
В России признали зависимость дефолта от действий США
Роскомнадзор заблокировал сайты нескольких СМИ
На «Севмаше» подготовят к испытаниям два ракетоносца
Названа причина досрочного пробуждения сурков в Московском зоопарке
Песков отказался комментировать вопрос отставки Набиуллиной
Врач назвал отличия в симптомах у омикрона и стелс-омикрона
В России перезапустят ICQ
Оплату проезда «взглядом» запустят в наземном транспорте Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.