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ПСЖ начал переговоры с новым тренером

Calciomercato: ПСЖ начал переговоры с главным тренером «Тоттенхэма» Антонио Конте
Антонио Конте

Антонио Конте. Фото: Mark Cosgrove / Globallookpress.com

«Пари Сен-Жермен» начал переговоры с новым тренером. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Французская команда заинтересована в привлечении главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте. Отмечается, что в его контракте с английским клубом, который был подписан в ноябре 2021-го, есть пункт, позволяющий специалисту уйти в конце текущего сезона.

52-летний Конте известен по работе с «Аталантой», «Ювентусом», «Интером» и сборной Италии. С 2016-го по 2018-й он возглавлял лондонский «Челси». Вместе с командой тренер выиграл чемпионат Англии и завоевал Кубок страны.

10 марта ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов. Парижане проиграли мадридскому «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3. В составе французского клуба отличился Килиан Мбаппе. В первом матче ПСЖ обыграл «Реал» со счетом 1:0. Победу команде команде принес Мбаппе.

Дарья Коршунова
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