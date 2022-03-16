Раскрыта суть предложенного Киевом варианта нейтрального статуса Украины

Военный эксперт Леонков объяснил суть шведского варианта демилитаризации сокращением армии

Шведский вариант демилитаризации, предложенный Украиной, подразумевает в первую очередь статус внеблоковой страны, а также сокращение численности вооруженных сил и набора вооружения. Такое объяснение дал военный эксперт Алексей Леонков в эфире телеканала «Звезда».

«То есть [нейтральная] страна не имеет стратегических наступательных вооружений, мощного флота, авиации, сухопутных сил. Численность Вооруженных сил Швеции составляет всего около 30 тысяч человек — если сравнить с численностью населения, то это небольшой контингент войск», — объяснил Леонков.

При этом он подчеркнул, что уже начатый на Украине процесс демилитаризации должен привести к полному разоружению страны. Фактически это означает «прекращение существования армии».

В свою очередь, политолог Константин Калачев рассказал IZ.RU, что при соглашении сторон на шведский вариант демилитаризации, Россия признает право Украины на свою армию, однако в ходе переговоров Москва может выставить ряд условий касательно вооружения. Украина сохранит то, что сейчас имеет, пояснил эксперт.

Запрет на вхождение страны в военные альянсы не юридический, пояснил программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов. По его словам, это самостоятельный выбор государства. Эксперт привел в пример Швецию, которая в настоящее время думает о вхождении в НАТО.

Ранее Киев выступил с предложением демилитаризировать Украину по образцу Швеции и Австрии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такой вариант компромиссным.

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский уточнил, что предложение Киева уже обсуждается на уровне министерств обеих стран. Он напомнил, что Украина получила нейтральный статус при выходе из СССР, и он закреплен в декларации независимости страны.

5 марта президент России Владимир Путин сообщил, что работа по уничтожению военной инфраструктуры Украины, являющаяся важной частью демилитаризации, практически завершена. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что этот процесс завершится уже в мае.