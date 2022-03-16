Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Раскрыта суть предложенного Киевом варианта нейтрального статуса Украины

Военный эксперт Леонков объяснил суть шведского варианта демилитаризации сокращением армии

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Шведский вариант демилитаризации, предложенный Украиной, подразумевает в первую очередь статус внеблоковой страны, а также сокращение численности вооруженных сил и набора вооружения. Такое объяснение дал военный эксперт Алексей Леонков в эфире телеканала «Звезда».

«То есть [нейтральная] страна не имеет стратегических наступательных вооружений, мощного флота, авиации, сухопутных сил. Численность Вооруженных сил Швеции составляет всего около 30 тысяч человек — если сравнить с численностью населения, то это небольшой контингент войск», — объяснил Леонков.

При этом он подчеркнул, что уже начатый на Украине процесс демилитаризации должен привести к полному разоружению страны. Фактически это означает «прекращение существования армии».

В свою очередь, политолог Константин Калачев рассказал IZ.RU, что при соглашении сторон на шведский вариант демилитаризации, Россия признает право Украины на свою армию, однако в ходе переговоров Москва может выставить ряд условий касательно вооружения. Украина сохранит то, что сейчас имеет, пояснил эксперт.

Материалы по теме:
«К такому нельзя подготовиться» Участники боевых действий в Донбассе о том, как война меняет людей
«К такому нельзя подготовиться»Участники боевых действий в Донбассе о том, как война меняет людей
00:00
Путин одобрил отправку добровольцев на Украину. Шойгу заявил о 16 тысячах заявок
Путин одобрил отправку добровольцев на Украину.Шойгу заявил о 16 тысячах заявок
11 марта

Запрет на вхождение страны в военные альянсы не юридический, пояснил программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов. По его словам, это самостоятельный выбор государства. Эксперт привел в пример Швецию, которая в настоящее время думает о вхождении в НАТО.

Ранее Киев выступил с предложением демилитаризировать Украину по образцу Швеции и Австрии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такой вариант компромиссным.

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский уточнил, что предложение Киева уже обсуждается на уровне министерств обеих стран. Он напомнил, что Украина получила нейтральный статус при выходе из СССР, и он закреплен в декларации независимости страны.

5 марта президент России Владимир Путин сообщил, что работа по уничтожению военной инфраструктуры Украины, являющаяся важной частью демилитаризации, практически завершена. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что этот процесс завершится уже в мае.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Стал известен мирный план России и Украины из 15 пунктов
США признали невозможность существования МКС без России
В Госдуме оценили вероятность увеличения социальных выплат в течение года
Хозяйка кота-мема из Харькова вышла на связь после долгого отсутствия в сети
Землетрясение в Японии повредило электросети
На Украине задержали девять тысяч вагонов из России
Метеорологи спрогнозировали резкое потепление в Москве в выходные
Названы города Крыма с подорожавшим жильем
На Украине захотели получить «абсолютные гарантии безопасности»
Международный суд ООН потребовал от России остановить операцию на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.