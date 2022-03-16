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Диетологи назвали эффективные способы для избавления от жира на животе

ETNT: диетолог Бергер посоветовала перекусывать овощами с хумусом для избавления от жира

Фото: Shutterstock

Диетологи назвали простые и эффективные способы для избавления от висцерального жира на животе. Их слова приводит Eat This, Not That! (ETNT).

По мнению диетолога Бесс Бергер, для начала важно отучить себя от простых углеводов и начать делать выбор в пользу сложных. Специалист посоветовала переходить к более здоровой пище постепенно. Например, начать с того, чтобы один раз в день вместо сладкого, мучного и хлеба съедать фасоль или батат. Помимо этого, Бергер предложила обратить внимание и на перекусы. «Наполните банку с печеньем сырым миндалем. Замените чипсы, печенье, шоколад, торты и конфеты горстью орехов или порезанными овощами, которые можно макать в хумус», — сказала она.

Диетолог Яне Мулштейн для борьбы с жиром на животе рекомендует выпивать перед едой два стакана воды. Это уменьшит чувство голода и позволит избежать переедания. Еще один способ избавиться от висцерального жира — есть много овощей, заполняя ими 50 процентов тарелки во время приема пищи. Овощи содержат полезную для организма клетчатку, которая продлевает чувство сытости.

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Тем, кто любит сладкое, специалисты предлагают заменить высокоуглеводные шоколадки и торты на фрукты. «Когда вам захочется чего-нибудь сладкого, возьмите целый фрукт. Сахар, содержащийся в этом фрукте, удовлетворит ваше желание наиболее здоровым и безопасным способом», — отметил диетолог Лон Бен-Ашер.

Также диетологи предложили не есть перед сном, есть чаще, но маленькими порциями, чтобы улучшить качество сна. Кроме того, они призвали найти источник радости не только в еде, но и, например, в прогулках, чтении книг, встречах с друзьями и занятиях спортом.

Ранее сообщалось, что диетологи посоветовали пить воду, зеленый чай и протеиновые коктейли для похудения. По словам Сьюзан Боуерман, сладкие напитки увеличивают уровень сахара в крови, из-за этого человек начинает набирать вес.

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Евгения Черкасова
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