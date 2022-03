Диетологи назвали эффективные способы для избавления от жира на животе

ETNT: диетолог Бергер посоветовала перекусывать овощами с хумусом для избавления от жира

Диетологи назвали простые и эффективные способы для избавления от висцерального жира на животе. Их слова приводит Eat This, Not That! (ETNT).

По мнению диетолога Бесс Бергер, для начала важно отучить себя от простых углеводов и начать делать выбор в пользу сложных. Специалист посоветовала переходить к более здоровой пище постепенно. Например, начать с того, чтобы один раз в день вместо сладкого, мучного и хлеба съедать фасоль или батат. Помимо этого, Бергер предложила обратить внимание и на перекусы. «Наполните банку с печеньем сырым миндалем. Замените чипсы, печенье, шоколад, торты и конфеты горстью орехов или порезанными овощами, которые можно макать в хумус», — сказала она.

Диетолог Яне Мулштейн для борьбы с жиром на животе рекомендует выпивать перед едой два стакана воды. Это уменьшит чувство голода и позволит избежать переедания. Еще один способ избавиться от висцерального жира — есть много овощей, заполняя ими 50 процентов тарелки во время приема пищи. Овощи содержат полезную для организма клетчатку, которая продлевает чувство сытости.

Тем, кто любит сладкое, специалисты предлагают заменить высокоуглеводные шоколадки и торты на фрукты. «Когда вам захочется чего-нибудь сладкого, возьмите целый фрукт. Сахар, содержащийся в этом фрукте, удовлетворит ваше желание наиболее здоровым и безопасным способом», — отметил диетолог Лон Бен-Ашер.

Также диетологи предложили не есть перед сном, есть чаще, но маленькими порциями, чтобы улучшить качество сна. Кроме того, они призвали найти источник радости не только в еде, но и, например, в прогулках, чтении книг, встречах с друзьями и занятиях спортом.

Ранее сообщалось, что диетологи посоветовали пить воду, зеленый чай и протеиновые коктейли для похудения. По словам Сьюзан Боуерман, сладкие напитки увеличивают уровень сахара в крови, из-за этого человек начинает набирать вес.