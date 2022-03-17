Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Ученые рассказали об опасности для здоровья из-за глобального потепления

Глобальное потепление вызовет обострения аллергии и астмы

Фото: Shutterstock

К концу столетия сезон цветения в США может начаться на 40 дней раньше обычного и продлиться на 19 дней дольше, если не будут предприняты меры по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. В результате в воздух попадет на 40 процентов больше пыльцы, за счет чего у людей обострятся заболевания дыхательных путей. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

Постоянное увеличение объема выбросов углерода в атмосферу, которые усиливают глобальное потепление, заставляет весну наступать все раньше и раньше. Наконец, большое количество осадков и углекислого газа, а также более высокие температуры влияют на то, что растения лучше развиваются и производят больше пыльцы. Ученые отметили, что за последние 30 лет в каждом регионе США наблюдались более длительные и тяжелые сезоны аллергии. Кроме того, период цветения стал начинаться намного раньше, чем в 1990-х годах, длиться дольше, а количество пыльцы в воздухе увеличилось на 20 процентов.

Материалы по теме:
Климатический сдвиг. Как глобальное потепление влияет на психическое здоровье?
Климатический сдвиг.Как глобальное потепление влияет на психическое здоровье?
29 января
Климатическая катастрофа, вирусы и страшная бедность: какие угрозы ждут человечество в ближайшие годы?
Климатическая катастрофа, вирусы и страшная бедность:какие угрозы ждут человечество в ближайшие годы?
12 января

Исследователи рассказали, что повышение температуры в США сдвинет сроки цветения различных весенних, летних и осенних растений так, что опыление большинства из них будет происходить летом. «Совпадение сроков цветения может приумножить страдания людей с аллергией», — убежден профессор по охране окружающей среды Бостонского университета Патрик Кинни. Исследователи также предупредили, что в будущем все больше людей будут страдать от аллергии, а многим из них понадобится больше лекарств, чем обычно. Для тех, кто страдает от тяжелых форм аллергии или астмы, увеличение количества пыльцы в воздухе будет представлять серьезную опасность для здоровья.

Однако при условии сокращения выбросов углерода в атмосферу последствия могут быть не такими страшными. В случае, если человечество примет умеренные усилия по смягчению последствий изменения климата, в течение следующих 80 лет температура на Земле повысится максимум на 3 градуса по Цельсию, а сезон цветения станет длиннее примерно на 10 дней. При этом исследователи отметили, что количество пыльцы в воздухе будет зависеть от состава растений и лесов поблизости и отличаться в разных городах США. Ожидается, что самые большие изменения произойдут в северных штатах страны.

Ранее в феврале специалисты Программы ООН по окружающей среде назвали сбой цикла в природных системах одной из самых серьезных угроз для растений и животных. Он вызван климатическими изменениями, из-за которых живым организмам стало труднее определить, когда настало благоприятное время для цветения, опыления, спаривания или миграции.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Захарова обвинила La Stampa в цинизме после публикации фото из Донецка
В российском регионе четыре человека отравились угарным газом
Европу предупредили о последствиях отказа от российской нефти
Посольство России призвало СМИ «прекратить вранье» о событиях на Украине
Ученые рассказали об опасности для здоровья из-за глобального потепления
Болсонару попросил Путина помочь в создании атомной подводной лодки
Тренер перечислил влияющие на половую жизнь упражнения
Разрешившая детям материться женщина объяснила свое решение
В Японии заявили о невозможности совместной экономической деятельности с Россией
Премьер Польши предложил Байдену, Шольцу и Макрону отправиться на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.