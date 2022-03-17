Чемпион «Формулы-1» поддержал Мазепина после разрыва контракта с Haas

Чемпион «Формулы-1» Ферстаппен посочувствовал Мазепину после разрыва контракта с Haas

Чемпион «Формулы-1», пилот австрийской Red Bull Макс Ферстаппен высказался о решении руководства американской команды Haas расторгнуть контракт с россиянином Никитой Мазепиным. Его слова приводит «Би-би-си».

«Самому Никите нужно посочувствовать — каждый, независимо от того, откуда он, упорно трудится с юного возраста, чтобы стать пилотом "Формулы-1"», — поддержал россиянина Ферстаппен. Он подчеркнул, что Мазепин был конкурентоспособным пилотом, и сейчас ему приходится переживать сложные времена.

Haas прекратила сотрудничество с Мазепиным 5 марта. Команда также объявила о разрыве соглашения с российской компанией «Уралкалий», которая ее спонсировала. Российский гонщик назвал решение Haas болезненным и несправедливым.

Кроме того, руководство «Формулы-1» расторгло контракт на проведение Гран-при России, которое действовало до 2025 года, и разорвало соглашение о трансляции гоночной серии в России. Соревнования перестанут показывать в России со следующего сезона.