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Разрешившая детям материться женщина объяснила свое решение

Жительница США призналась, что любит материться и разрешила детям ругаться матом

Кадр: @psyko_therapy / TikTok

Жительница Висконсина, США, разрешившая детям материться, объяснила свое решение и рассказала об отношении к брани. Ее историю публикует The Sun.

Джекс Андерсон призналась, что любит ругаться матом и не хочет отказываться от этого, несмотря на то, что она — мать. Женщина объяснила, что считает неприемлемым для своей семьи подход, когда в ответ на ругательство, произнесенное ребенком, родитель начинает делать ему строгие замечания и говорить, что только взрослые могут так выражаться.

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На примере своей дочери она предложила другую модель поведения: вместо того, чтобы отчитывать ребенка, можно узнать, чем именно вызвано желание материться. «Ты в порядке, тебе нужна помощь?» — спрашивает Андерсон в ответ на ругательство дочери.

По словам женщины, у нее в семье есть правила использования мата. Дети могут ругаться только дома, и бранные слова нельзя использовать, чтобы оскорблять других людей.

Ранее сообщалось, что мать троих детей из Португалии объяснила, почему перестала запрещать детям что-либо и решила разрешать им делать все, что им захочется. Женщина призналась, что не всегда придерживалась такого подхода, старшего сына она кормила строго по часам и при первой возможности отдала в ясли.

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Евгения Черкасова
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