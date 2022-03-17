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Кремль ответил на вопрос о контактах России и Украины

Песков заявил, что контакты российских и украинских переговорщиков продолжатся 17 марта

Фото: МИД Белоруссии / РИА Новости

Контакты российских и украинских переговорщиков продолжатся в течение дня 17 марта. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Я не знаю, сейчас они уже идут или нет, но должны сегодня по тем или иным направлениям», — заявил пресс-секретарь президента России, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Москва надеется, что украинская делегация не будет прибегать к характерному неспешному стилю на переговорах с Россией, отметил Песков. В свою очередь, российская делегация на переговорах с Украиной готова работать круглосуточно, подчеркнул он.

Украинская же сторона, по словам официального представителя Кремля, особого рвения не демонстрирует.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры с Россией «довольно сложными». Четвертый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся в понедельник, 14 марта. Сейчас переговоры ведутся в ежедневном формате по видеосвязи.

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Евгения Куликова
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