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Кремль оценил данные о мирном плане между Россией и Украиной

Песков: публикация FT о соглашениях между РФ и Украиной не соответствует действительности

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Публикация Financial Times, в которой говорится о достигнутых соглашениях между Россией и Украиной, не соответствует действительности. Так публикацию издания оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что стороны продолжают работу. «В этой публикации много компиляции информации, которая озвучивалась и была в публичном поле, о тех темах, которые на повестке дня, но собрано все неверно», — объяснил он.

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Никита Абрамов
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