Кремль оценил данные о мирном плане между Россией и Украиной

Песков: публикация FT о соглашениях между РФ и Украиной не соответствует действительности

Публикация Financial Times, в которой говорится о достигнутых соглашениях между Россией и Украиной, не соответствует действительности. Так публикацию издания оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что стороны продолжают работу. «В этой публикации много компиляции информации, которая озвучивалась и была в публичном поле, о тех темах, которые на повестке дня, но собрано все неверно», — объяснил он.