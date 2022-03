Британские акционеры потребовали от французского гиганта уйти из России

Инвесторы из Англиканской церкви потребовали от французской TotalEnergies уйти из России

Две подотчетные Англиканской церкви финансовые организации The Church of England Pensions Board и The Church Commissioners for England, которые являются акционерами TotalEnergies SE, потребовали от компании уйти из России. Об этом пишет Bloomberg.

Акционеры предупредили, что в случае продолжения работы компании с российским бизнесом они продадут свои доли. По оценке издания, французский гигант в случае ухода из России потеряет 14 процентов своих поставок СПГ.

Сейчас TotalEnergies принадлежит почти пятая часть производителя газа «Новатэк», а также 20 процентов акций проекта «Ямал СПГ». Компания также владеет 10 процентами строящегося проекта «Арктик СПГ-2», а также долями в Харьягинском нефтяном месторождении и Термокарстовом газоконденсатном месторождении.

1 марта TotalEnergies сообщила, что прекратит инвестиции в новые проекты в России. «Компания поддерживает объемы и масштаб санкций, вводимых Европой, и будет следовать решениям независимо от последствий для своей деятельности в России (эти последствия сейчас оцениваются). TotalEnergies больше не будет предоставлять капитал для новых проектов в России», — говорилось в заявлении компании.

В России французская компания работает с 1991 года. Как указано на ее российском сайте, TotalEnergies реализует «ряд проектов в области разведки и добычи углеводородов, маркетинга и услуг, и трейдинга». Кроме того, более 10 лет назад она стала акционером «Новатэка». Глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ в середине февраля, по данным «Интерфакса», говорил, что компания получает в виде дивидендов «Новатэка» около 500 миллионов долларов.