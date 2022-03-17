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Британские акционеры потребовали от французского гиганта уйти из России

Инвесторы из Англиканской церкви потребовали от французской TotalEnergies уйти из России

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Две подотчетные Англиканской церкви финансовые организации The Church of England Pensions Board и The Church Commissioners for England, которые являются акционерами TotalEnergies SE, потребовали от компании уйти из России. Об этом пишет Bloomberg.

Акционеры предупредили, что в случае продолжения работы компании с российским бизнесом они продадут свои доли. По оценке издания, французский гигант в случае ухода из России потеряет 14 процентов своих поставок СПГ.

Сейчас TotalEnergies принадлежит почти пятая часть производителя газа «Новатэк», а также 20 процентов акций проекта «Ямал СПГ». Компания также владеет 10 процентами строящегося проекта «Арктик СПГ-2», а также долями в Харьягинском нефтяном месторождении и Термокарстовом газоконденсатном месторождении.

1 марта TotalEnergies сообщила, что прекратит инвестиции в новые проекты в России. «Компания поддерживает объемы и масштаб санкций, вводимых Европой, и будет следовать решениям независимо от последствий для своей деятельности в России (эти последствия сейчас оцениваются). TotalEnergies больше не будет предоставлять капитал для новых проектов в России», — говорилось в заявлении компании.

В России французская компания работает с 1991 года. Как указано на ее российском сайте, TotalEnergies реализует «ряд проектов в области разведки и добычи углеводородов, маркетинга и услуг, и трейдинга». Кроме того, более 10 лет назад она стала акционером «Новатэка». Глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ в середине февраля, по данным «Интерфакса», говорил, что компания получает в виде дивидендов «Новатэка» около 500 миллионов долларов.

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Марина Совина
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