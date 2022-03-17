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Оценено влияние переговоров Байдена и Си Цзиньпина на отношения Китая и России

Американист считает, что переговоры Си Цзиньпина с Байденом не изменят отношений КНР и РФ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Предстоящие переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена не изменят тональности Китая в отношении России. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказала профессор кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Яна Лексютина.

Собеседница издания считает, что Пекин не станет корректировать внешнеполитический вектор. «Акцент будет сделан на том, что Китай стремится предлагать различные инициативы по смягчению украинского кризиса, выразит заинтересованность в поиске дипломатических способов решения этого конфликта», — предположила эксперт, поставив под сомнение возможность изменения политики Китая в отношении России.

Вместо этого, считает Лексютина, Китай продолжит занимать нейтральную позицию. Американист акцентировала внимание на том, что с одной стороны Пекин не отказывается от партнерских отношений с Москвой и углубляет торгово-экономическое партнерство не вводя антироссийских санкций, а с другой — не оказывает никакой поддержки в украинском вопросе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что глава Белого дома и председатель КНР 18 марта проведут переговоры, в ходе которых обсудят ситуацию на Украине. Уточнялось, что Байден и Си Цзиньпин обсудят вопросы регулирования конкуренции между Пекином и Вашингтоном, а также спецоперацию России на Украине и другие темы, представляющие взаимный интерес.

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Варвара Кошечкина
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