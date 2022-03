Предложен идеальный завтрак для сохранения мышечной массы

ETNT: Диетолог Харрис-Пинкус предложила поддерживать мышечную массу греческим йогуртом

Диетолог Лорен Харрис-Пинкус рекомендует завтракать греческим йогуртом для сохранения мышечной массы. Об этом сообщает издание Eat This, Not That! (ETNT).

По словам эксперта, во время каждого приема пищи необходимо потреблять 25-35 граммов белка. В противном случае есть риск лишиться мышечной массы, особенно с возрастом. «Мы теряем от трех до восьми процентов мышечной массы за каждые десять лет после достижения 30-летнего возраста, поэтому очень важно поддерживать ее и за счет диеты, и за счет физической активности», — объясняет Харрис-Пинкус.

По утрам для этого идеально подходит завтрак на основе греческого йогурта, считает диетолог. На одну 150-миллилитровую порцию йогурта приходится 16 граммов белка, а недостающий белок и питательные вещества Харрис-Пинкус предложила добавить самостоятельно. Например, йогурт с ягодами и миндалем, по ее словам, содержит и молочный, и растительный белок. Кроме того, в нем есть клетчатка, антиоксиданты, здоровые жиры, кальций, витамин D и магний.

Другие хорошие сочетания — это йогурт с нутом и тыквенными семечками, богатый здоровыми жирами, клетчаткой, белком, магнием, калием, железом и кальцием, и йогурт с зернами граната и фисташками, снабжающий организм железом, магнием, здоровыми жирами и растительным белком. Харрис-Пинкус посоветовала также попробовать йогурт с семенами чиа и йогурт с киноа.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что при выборе йогурта следует обращать внимание на количество сахара в нем. Он назвал это условие способом определить настоящий, качественный продукт.