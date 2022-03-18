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Греция отказалась поставлять Украине зенитные комплексы

Генерал Минобороны Греции Флорос отказал Украине в поставках зенитных комплексов С-300
Константинос Флорос

Константинос Флорос. Фото: Giorgos Kontarinis / Globallookpress.com

Греция отказала Украине в поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-300. Об этом стало известно из выступления начальника генерального штаба национальной обороны Греции генерала Константиноса Флороса, передает РИА Новости.

Таким образом начальник генштаба Минобороны Греции ответил на вопрос журналистов о возможности поставок Украине данных ЗРК. Генерал подчеркнул, что властями не рассматриваются «абсолютно» никакие перемещения или передачи вооружения, которые ослабят обороноспособность государства.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров объявил, что передача советских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 из других стран на Украину невозможна и будет считаться незаконной. Он добавил, что указанные системы имеют сертификат пользователя, который не разрешает направлять их в третьи страны.

16 марта Владимир Зеленский обратился к конгрессу США с просьбой предоставить Украине помощь для противостояния России. В частности, он попросил закрыть небо над страной или предоставить ей советские системы ПВО С-300, с которыми умеют обращаться украинские военные.

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Николай Чигасов
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