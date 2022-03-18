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Такса спасла беззаботного хозяина от напавшего на него лося

Бесстрашная такса на Аляске спасла владельца от лося и попала на видео

Бесстрашная такса в американском городе Фэрбанкс, штат Аляска, бросилась на помощь беззаботному хозяину и спасла его от напавшего на него лося. Произошедшее попало на видео, которое опубликовало издание Daily Mail.

На записи с установленной на доме мужчины камеры наблюдения видно, как Тайлер Хендерсон выходит на улицу в сопровождении таксы по кличке Ризи, чтобы проверить содержимое почтового ящика. Владелец собаки не замечает стоящего на другой стороне улицы огромного лося, который спустя несколько секунд набрасывается на него.

Несмотря на огромную разницу в размерах, собака бросается на помощь хозяину, начинает лаять на дикое животное и подпрыгивает в попытке укусить его. Мужчина бросается к дому и зовет питомца за собой.

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В конце концов, американец и его собака скрываются в доме, а лось медленно уходит прочь по дороге.

Хендерсон опубликовал видео произошедшего в Faceboook и поблагодарил собаку за попытку спасти его. «Хвала Ризи! Лучшая сторожевая собака!» — написал он. В комментариях тоже восхитились действиями маленькой, но отважной собаки.

Ранее сообщалось, что бесстрашная собака породы доберман отбилась от смертельно ядовитой кобры, которая пыталась проникнуть в дом, и спасла хозяев. Владельцы собаки увидели, что их питомец держит тело кобры в зубах.

Алиса Дмитриева
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