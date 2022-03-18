Постпред России при ООН предложил опровергнуть данные о лабораториях на Украине

Небензя предложил западным послам в СБ опровергнуть данные о лабораториях на Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя предложил западным послам в Совете Безопасности (СБ) опровергнуть данные РФ о сотрудничестве Украины и США по военным биологическим программам, если они смогут это сделать. Его слова приводит РИА Новости.

«Эти документы были подготовлены на основании сотрудничества Украины и США в биологической области. Я прошу вас ознакомиться с этими материалами, и если вы можете опровергнуть то, что мы представили, опровергните», — заявил Небензя в ходе заседания.

При этом он отметил, что западные послы отказываются это делать, поскольку им «нечего сказать». Небензя подчеркнул, что Запад пытается обвинить Россию в намерении применить на Украине биологическое и химическое оружие, что является «верхом цинизма». «Мы уже официально предупреждали о том, что нам известно и у нас есть сведения о завозе украинскими националистами отравляющих химических веществ в некоторые районы Украины с целью совершения провокации и обвинения в этом России», — добавил он.

10 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса.

Найденные документы, по его словам, свидетельствовали о том, что на 2022 год в стране были запланированы «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы».