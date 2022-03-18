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Раскрыт новый способ сократить риск развития диабета

Ученые из США выяснили, что употребление вина снижает риск развития диабета второго типа

Фото: Shutterstock

Ученые из Тулейнского университета (США) на конференции Американской кардиологической ассоциации раскрыли новый способ снизить риск развития диабета. Оказалось, что употребление небольшого количества вина за обедом способно сократить шансы заболеть диабетом второго типа.

Специалисты проанализировали данные 312 тысяч человек из биобанка Великобритании, которые употребляли алкоголь. У 8600 испытуемых за 11 лет развился диабет второго типа.

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Результаты исследования показали, что употребление незначительных доз алкоголя (примерно бокал вина) способно оказать благотворное влияние на организм, а также снизить риск возникновения диабета на 14 процентов. Однако при употреблении пива или ликера шансы заболеть, наоборот, увеличиваются.

Ранее ученые из Университета штата Юта в США совместно с коллегами из Стэнфордского и Копенгагенского университетов разработали более эффективный способ контроля инсулина. Они предложили использовать модифицированный инсулин, полученный из яда морской улитки Conus kinoshitai.

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Елена Апазиди
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