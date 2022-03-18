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Четверо мирных жителей погибли в ДНР из-за обстрелов украинских силовиков

Народная милиция ДНР: четверо гражданских погибли за сутки из-за обстрелов ВСУ

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Четверо мирных граждан пострадали из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщила Народная милиция ДНР, передает РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, под огнем оказались 11 населенных пунктов республики. Из-за действий украинской армии погибли четверо мирных жителей, еще пятеро получили ранения. Кроме того, повреждены 11 жилых домов, а также 9 объектов инфраструктуры и 9 транспортных средств.

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За сутки украинские силовики выпустили более 150 снарядов и мин по территории ДНР. «Было выпущено около 150 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152- и 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов», — уточнили в милиции.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин обратился к гражданам и подчеркнул, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.

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Марина Совина
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