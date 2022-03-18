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Германия поставила Украине только пятую часть обещанных ракет

Германия поставила Украине меньше зенитных ракет «Стрела», чем обещала

Фото: РИА Новости

Украинские военные получили только часть обещанного Германией количества зенитных ракет «Стрела», пишет РИА Новости со ссылкой на Welt am Sonntag.

Как уточнили журналисты, Берлин планировал отправить Киеву 2,7 тысячи таких ракет, но в итоге поставил только 500. Таким образом, Киев получил намного меньше оружия — только пятую часть обещанных ракет. Источники, близкие к украинскому правительству, уточнили, что новых поставок Украине не планируется. В министерстве обороны Германии подтвердили отправку оружия на Украину. Подробностей в ведомстве раскрывать не стали.

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7 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия направила на Украину только оборонительное оружие.

26 февраля сообщалось, что ФРГ отправит на Украину одну тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. Позднее Шольц оценил это решение как правильное.

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Марина Совина
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