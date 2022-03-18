Кадыров назвал Байдена маньяком после его слов о Путине

Рамзан Кадыров назвал Байдена «маньяком, возомнившим себя жандармом» после слов о Путине

Президент США Джо Байден «на старости лет окончательно потерял остатки рассудка». Так на слова Байдена о действиях российского президента Владимира Путина ответил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, американский президент «за свой век натворил столько зла против человечества, что практически каждое его деяние из любого отдельно взятого дня хватит, чтобы привлечь его к самому суровому суду».

Глава Чечни напомнил, что в 1999 году по инициативе Байдена начали бомбить Белград, а позже он, занимая пост сенатора, настаивал на необходимости вторжения американской армии в Ирак. Кадыров добавил, что именно американским оружием, которое получат Вооруженные силы Украины по приказу Байдена, ведется обстрел украинских городов.

«И этот маньяк, возомнивший себя мировым жандармом, имеет наглость давать оценку нашему президенту?! Нет более отъявленного военного и экономического преступника на сегодняшний день среди действующих лидеров стран, чем Джо Байден», — заключил глава Чечни.

17 марта президент США на ежегодном обеде «друзей Ирландии» назвал российского коллегу Владимира Путина «смертоносным диктатором» и «бандитом». Кроме того, он отметил вклад ирландцев в противодействие спецоперации РФ на Украине. Днем ранее он также заявил, что считает Путина «военным преступником».