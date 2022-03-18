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Кадыров назвал Байдена маньяком после его слов о Путине

Рамзан Кадыров назвал Байдена «маньяком, возомнившим себя жандармом» после слов о Путине

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Президент США Джо Байден «на старости лет окончательно потерял остатки рассудка». Так на слова Байдена о действиях российского президента Владимира Путина ответил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, американский президент «за свой век натворил столько зла против человечества, что практически каждое его деяние из любого отдельно взятого дня хватит, чтобы привлечь его к самому суровому суду».

Глава Чечни напомнил, что в 1999 году по инициативе Байдена начали бомбить Белград, а позже он, занимая пост сенатора, настаивал на необходимости вторжения американской армии в Ирак. Кадыров добавил, что именно американским оружием, которое получат Вооруженные силы Украины по приказу Байдена, ведется обстрел украинских городов.

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«И этот маньяк, возомнивший себя мировым жандармом, имеет наглость давать оценку нашему президенту?! Нет более отъявленного военного и экономического преступника на сегодняшний день среди действующих лидеров стран, чем Джо Байден», — заключил глава Чечни.

17 марта президент США на ежегодном обеде «друзей Ирландии» назвал российского коллегу Владимира Путина «смертоносным диктатором» и «бандитом». Кроме того, он отметил вклад ирландцев в противодействие спецоперации РФ на Украине. Днем ранее он также заявил, что считает Путина «военным преступником».

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Никита Абрамов
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