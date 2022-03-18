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Назван напиток для уменьшения риска ожирения

ETNT: диетолог По Матес назвала чайный гриб напитком для тех, кому хочется похудеть

Фото: Klara Avsenik / Unsplash

Американский диетолог По Матес назвала напиток, который уменьшает риск ожирения. Об этом сообщает издание Eat This, Not That! (ETNT).

Эксперт считает, что избежать избыточного веса можно при помощи напитка из чайного гриба. Такой эффект, по ее словам, связан с тем, что содержащиеся в нем пробиотики поддерживают микрофлору организма.

Матес полагает, что напитком из чайного гриба можно заменить вредную газировку. «В нем есть газ, так что это прекрасная замена, — объясняет она. — Хуже газировки ничего нет, если хочется похудеть, потому что в ней огромное количество пустых калорий и переработанного сахара».

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Противникам чайного гриба Матес советует пить зеленый чай. «Высокое содержание антиоксидантов помогает ослабить воспалительные процессы, — утверждает она. — Это еще один фактор, связанный с похудением».

Ранее сообщалось, что американский психиатр Ума Найду посоветовала употреблять напиток из чайного гриба и другие ферментированные продукты, так как они улучшают память и замедляют утрату когнитивных способностей.

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Олег Парамонов
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