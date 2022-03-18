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Путин заявил об огромном значении каждого слова Конституции России

Владимир Путин заявил, что каждое слово Конституции России имеет огромное значение

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Каждое слово в Конституции России имеет огромное значение. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на праздничном концерте в «Лужниках» в честь Дня воссоединения Крыма с РФ, трансляцию которого ведет «Россия 24».

«Мы — многонациональный народ Российской Федерации, объединенный общей судьбой на своей земле», — процитировал первые строчки Конституции глава государства, отметив, что каждое слово Основного закона России наполнено глубоким смыслом и имеет огромное значение.

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24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что целью операции является не раздел Украины на части, а обеспечение Россией гарантий собственной безопасности.

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Никита Абрамов
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