Россияне оценили идею об отмене масочного режима

SuperJob: 68 процентов россиян поддерживают отмену масочного режима

Большинство россиян (68 процентов) поддерживают отмену масочного режима, 15 процентов отрицательно оценивают эту идею. Об этом в пятницу, 18 марта, пишет РБК со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Среди тех, одобряет отказ от масок, больше мужчин (72 процента), граждан в возрасте 35-44 лет (72 процента) и непривитых от COVID-19 (73 процента). Еще 17 процентов опрошенных не смогли ответить.

При этом 29 процентов респондентов намерены продолжить маски в общественных местах, 62 процента заявили, что не будут этого делать.

Опрос проводился 15-17 марта в 381 населенном пункте России среди экономически активного населения старше 18 лет. В общем опросе приняли участие 1600 респондентов.

Со вторника, 15 марта, мэр Москвы Сергей Собянин отменил масочный режим в городе. Обязательные меры антиковидные на предприятиях и в организациях также отменены. В них входят измерение температуры сотрудников и разделительные перегородки на рабочих местах. Вслед за столицей от обязательного ношения масок отказались Подмосковье, Тамбовская и Калужская область, а также Кузбасс.