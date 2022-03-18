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Власти Крыма передумали отменять маски

Глава Крыма Аксенов объявил о сохранении масочного режима в регионе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму власти передумали отменять маски. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове сохранится масочный режим. Об этом он объявил в своем Telegram-канале.

«Все таки масочный режим мы оставим. Это ситуация такая. Я прошу, уважаемые крымчане, помните, это не принуждение какое-то, на самом деле это только для вашего блага», — объяснил он.

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Глава региона отметил, что угроза COVID-19 еще остается. По его словам, посещение спортивных и культурных учреждений разрешаются без ограничений.

15 марта Сергей Аксенов объявил о грядущей отмене масочного режима. Он отметил, что ослабление антиковидных ограничений можно ввести, так как «ситуация вошла в нужное русло».

Кроме того, в тот же день обязательное ношение масок отменили в Москве и Подмосковье. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что решение отменить масочный режим принято в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.

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Никита Абрамов
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