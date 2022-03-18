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Минобороны России сообщило о сбитых беспилотниках на Украине

В Минобороны рассказали о шести сбитых беспилотниках на Украине, в том числе Bayraktar

Фото: Gleb Garanich / Reuters

За минувшую ночь российская авиация и силы ПВО сбили шесть беспилотников на Украине. В числе поврежденных летательных аппаратов оказался и один Bayraktar TB2. Об этом журналистам в пятницу, 18 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что авиация России поразила 81 военный объект на территории Украины. Уточняется, что оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация нанесла удары по четырем установкам реактивной системы залпового огня, трем командным точкам и восьми складам боеприпасов. Уничтожены также 28 мест скопления военной техники, заключил Конашенков.

Ранее стало известно, что авиация поразила дивизион систем ПВО С-300 и хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе ракеты для тактического комплекса «Точка-У». Конашенков также рассказал о сбитых Ми-24 и Ми-8, которые принадлежали Украине.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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