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Названо число размещенных в Подмосковье беженцев из Донбасса

В Подмосковье находятся почти 6,3 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР

Фото: Globallookpress.com

Почти 6,3 тысячи беженцев из Донбасса в настоящее время разместились на территории Подмосковья. Такое число назвала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Ее слова в пятницу, 18 марта, приводит АГН «Москва».

«На территории Московской области находятся 6286 человек, из них 1297 размещены в наших пунктах временного размещения», — сообщила она.

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Мишонова уточнила, что всего в регионе открыто шесть таких пунктов. В основном они развернуты на территории детских лагерей.

Она добавила также, что в настоящее время в Подмосковье прибыли более 2,7 тысячи детей, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

16 марта стало известно, что число беженцев из Донбасса, въехавших в Россию, превысило 270 тысяч. Среди них — более 59 тысяч детей.

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Евгения Куликова
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