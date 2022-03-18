Мединский заявил о позиции России по управлению Донбассом

Мединский заявил, что вопрос управления Донбассом должен решать его народ

Вопрос управления Донбассом должен решать его народ. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский, передает ТАСС.

«Российская позиция по Донбассу сформулирована четко, у РФ нет возможности от нее отступать», — подчеркнул он.

Ранее Мединский назвал темы, по которым Украина и Россия максимально сблизили свои позиции, — это нейтральный статус Украины, а также ее невступление в НАТО. При этом помощник президента добавил, что в позициях соглашений есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности Украины, которые она получит в случае отказа от вступления в альянс.

Четвертый раунд переговоров Москвы и Киева о прекращении конфликта на Украине прошел 14 марта. Мединский отмечал, что они идут тяжело и медленно, однако Москва искренне стремится как можно скорее прийти на них к миру. По его словам, цель России на переговорах точно такая же, как и цель, поставленная в самом начале специальной военной операции — российской стороне необходима мирная, свободная и независимая Украина.

