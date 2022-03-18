В российском городе обнаружили выбросы опасных химических элементов

В воздухе Омска обнаружили выбросы трех опасных химических элементов

В одном из российских городов обнаружили выбросы опасных для здоровья химических элементов. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по трем веществам зафиксировали в воздухе Омска, сообщает Om1.

16 марта жители города начали жаловаться на неприятный запах, в течение дня зловоние усилилось из-за поднявшегося ветра. В Кировском и Омском округах интенсивность запаха оказалась наиболее высокой. В эти места была направлена передвижная эколаборатория, которая подтвердила, что концентрация некоторых элементов в воздухе превысила норму.

«Отобраны пробы атмосферного воздуха на улице Комбинатская, 35. Зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации аммиака в 3 раза, оксида азота в 1,6 раза, фенола в 2 раза», — заявили в региональном Минприроды. Сейчас стационарные экопосты продолжают отслеживать ситуацию. Им удалось обнаружить превышающие норму в 1,3 раза выбросы оксида азота на улице 10 Октября, а также превышение ПДК взвешенных частиц в 1,9 раза на улице К. Заслонова. В ведомстве сообщили, что результаты мониторинга отправят в Роспотребнадзор.

Ранее резкое ухудшение качества воздуха зафиксировали в Европе. Облака пыли из африканской пустыни Сахары достигли Испании, Британии, Франции, Канарских островов в Атлантическом океане и Балеарских островов в Средиземном море. Уровень загрязнения воздуха в этих регионах оказался выше, чем в Индии и Китае, которые традиционно лидируют по данному показателю.