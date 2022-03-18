Овечкин поднялся на 22-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времен

Александр Овечкин догнал Робитайла и занял 22-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времен

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поднялся на 22-е место в списке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всех времен. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Овечкин отметился в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» голом и голевой передачей. Россиянин довел число набранных за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ очков до 1394, для этого ему потребовалось 1257 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

Таким образом, капитан «Вашингтона» догнал канадца Люка Робитайла (1394 очка в 1431 матче) и поделил с ним 22-е место.

16 марта в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 767-ю шайбу в НХЛ. Это позволило хоккеисту выйти на третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов. Россиянин обошел Ягра, который поразил ворота соперника 766 раз, и стал лидером среди европейцев по этому показателю.

Лучшим снайпером НХЛ за всю историю является канадский нападающий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы. Второе место занимает его соотечественник Горди Хоу, в его активе 801 гол.