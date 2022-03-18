Кремль объяснил прервавшуюся трансляцию выступления Путина в «Лужниках»

Песков объяснил прерывание трансляции выступления Путина в Лужниках сбоем на сервере

Трансляция выступления президента России Владимира Путина на концерте «Крымская весна» в «Лужниках» прервалась из-за технического сбоя, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это было вызвано техническим сбоем на сервере», — сказал он. Пресс-секретарь российского лидера заверил, что «буквально через минуту полное выступление президента будет повторено».

В ходе своего выступления глава государства поздравил граждан с восьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В своей речи Путин особо подчеркнул, что спецоперация на Украине должна избавить людей от геноцида. Он отметил, что живущие в Донбассе люди не согласились с госпереворотом на Украине.

Как уточнили в ГУ МВД Москвы, на митинг-концерт в «Лужниках» пришли более 200 тысяч человек. Более 95 тысяч из них находятся внутри стадиона и более 100 тысяч рядом.