Путин высказался об отстранении россиян от Паралимпиады в Пекине

Президент Путин назвал отстранение россиян от Паралимпиады-2022 в Пекине верхом цинизма

Президент России Владимир Путин назвал верхом цинизма отстранение российских спортсменов от Паралимпийских игр-2022 в Пекине. Его слова передает РИА Новости.

«Пострадали не просто ни в чем неповинные атлеты, а именно паралимпийцы, люди, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемирной поддержки и преклонения», — заявил глава государства. Он отметил, что своим примером паралимпийцы дарят надежду миллионам, заставляют поверить в себя и свои силы.

Путин назвал тяжелым ударом для олимпийского движения использование коллективной ответственности. «Все это приводит не только к утрате авторитета и независимости важных для развития мирового спора организаций, но и попранию норм Олимпийской хартии, в числе которых ключевой тезис о том, что Игры являются соревнованием не стран, а атлетов», — подчеркнул он.

Ранее Путин раскритиковал отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. «Вот такой спорт вне политики», — высказался глава государства, комментируя принятые санкции в отношении атлетов.

