Террористическое движение «Колумбайн» появилось в реестре ФСБ

Движение «Колумбайн» внесли в реестр террористических организаций

В едином списке организаций, признанных в России террористическими, появилось недавно запрещенное в России движение «Колумбайн». Реестр опубликован на официальном сайте ФСБ России.

Международное молодежное движение «Колумбайн», или «Скулшутинг», стало 37-й организацией в списке запрещенных.

2 февраля сообщалось, что Верховный суд России признал движение террористическим. Иск Генпрокуратуры с соответствующим требованием поступил в ВС 8 декабря 2021 года.

Глава СКР Александр Бастрыкин подчеркивал, что деструктивная субкультура оказала влияние в том числе на 19-летнего Ильназа Галявиева, который совершил вооруженное нападение на школу в Казани 11 мая 2021 года. По словам председателя СКР, в интернете есть сообщества, распространяющие информацию о массовых убийствах в учебных заведениях.

Начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков в свою очередь заявлял, что запрет движения упростит правоохранителям профилактическую работу по предотвращению преступлений. Они будут проверять участников тематических сообществ и применять к ним меры ответственности в зависимости от степени их участия в движении.