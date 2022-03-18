Захарова назвала «дерусификацию экономики» в Польше сегрегацией и национализмом

Захарова заявила, что дерусификация экономики в Польше напоминает сегрегацию и национализм

«Дерусификация экономики» в Польше является сегрегацией и национализмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она привела цитату польского премьера Матеуш Моравецкого, заявившего, что страна будет заниматься дерусификацией польской и европейской экономик. «Вот так сегодня выглядят сегрегация и национализм», — написала Захарова.

Ранее Моравецкий заявил, что программа дерусификации является первой частью «антипутинского щита». Премьер уточнил, что программа заключает в себе отказ от российского газа и российской нефти. Однако он признал, что такие меры могут повлечь за собой рост цен, и пообещал, что правительство постарается не допустить такого.

Представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский сообщил, что долгосрочный контракт на поставки газа из России в Польшу истекает в этом году и не будет продлеваться. По его словам, сейчас страна получает половину поставок и в состоянии заменить их.